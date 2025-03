Handball-Bundesligist SC Magdeburg muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf die gewohnte Kulisse verzichten. Die GETEC-Arena ist belegt, die Elbestädter treten stattdessen in Dessau an.

SCM muss ausweichen: Champions-League-Spiel in Dessau

Magdeburg - Der SC Magdeburg muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League nach Dessau ausweichen. Die Partie gegen den rumänischen Vertreter Dinamo Bukarest wird nach Angaben des Clubs am 2. April um 20.45 Uhr in der Anhalt-Arena angepfiffen.

„Es ist natürlich eine unglückliche und wenig zufriedenstellende Situation, dass wir unser Heimspiel im wichtigen Champions-League-Playoff-Rückspiel nicht in der GETEC-Arena austragen können“, sagte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Die Magdeburger Halle ist seit zwei Jahren für die Produktion „Holiday on Ice“ gebucht und steht daher nicht zur Verfügung. Den Wunsch, das Spiel auf den 8. April zu verlegen, habe die Europäische Handballföderation abgelehnt, so Schmedt weiter.

Die Dessauer Anhalt-Arena ist die zweitgrößte Sporthalle des Bundeslandes. Sie fasst allerdings nur 2700 Zuschauer und ist normalerweise die Heimspielstätte des Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV.