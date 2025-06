Deutschland steht ein bewegtes Wochenende bevor: Zu Sonne und Hitze kommen bald teils kräftige Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Der Samstag bringt Temperaturhöchstwerte zwischen 28 und 35 Grad. Ganz im Norden und Nordosten muss man sich mit 22 bis 27 Grad begnügen. Ab dem Abend und in der Nacht zum Sonntag sagt der DWD in der gesamten Westhälfte häufige und teils kräftige Gewitter vorher.

„Es besteht zumindest regional Unwettergefahr durch heftigen Starkregen. Lokal kann dabei durchaus eine halbe Monatssumme an Niederschlag in kurzer Zeit zusammenkommen, inklusive Überflutungen und vollgelaufener Keller“, sagt Meteorologe Adrian Leyser.

Am Sonntag verschieben sich die Gewitter in den Südosten und Osten. Es wird erneut schwül warm bei 26 bis 32 Grad in der Südosthälfte und 20 bis 26 Grad in der Nordwesthälfte. Hinter der Kaltfront im Westen und Nordwesten beruhigt sich das Wetter langsam wieder.

„Die kommende Woche beginnt dann deutlich gemäßigter“, so der Meteorologe: mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Das Nachsehen hat der äußerste Norden und Nordosten, wo Tiefausläufer etwas wolkenreichere und kühlere Luft heranführen. Die Temperaturen gehen auf angenehme Werte zurück und liegen am Montag nur noch bei 20 bis 26 Grad.