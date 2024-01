Magdeburg - 400-Meter-Europameister Lukas Märtens wird bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha nicht über lange Distanzen starten. Das gab der 22-Jährige am Dienstag bekannt. Grund ist ein längerer gesundheitsbedingter Ausfall in den vergangenen Wochen.

Der Trainingsrückstand erlaube dem Freistilspezialisten, der normalerweise 400, 800 und 1500 Meter schwimmt, nur kürzere Distanzen. „Da fühle ich mich schon sehr gut“, sagte Märtens. Deshalb setze er bei der WM in Doha den Fokus auf die Rennen über 200 Meter Freistil, 400 Meter Freistil sowie 200 Meter Rücken. „Die WM wollen wir insofern dafür nutzen, um die bisherigen Routinen zu festigen und weitere Erfahrung in der internationalen Spitze zu sammeln.“ Die WM in Doha beginnt am 2. Februar.

Die aktuellen Trainingsergebnisse zeigten, dass man auch bei den anderen Strecken auf einem sehr guten Weg sei. „Wenn ich weiterhin gesund bleibe, sehe ich der Langbahn-Saison positiv entgegen. Mein Fokus liegt daher ganz klar auf den Olympischen Spielen im Sommer“, sagte Märtens. Der WM-Dritte von 2023 über 400 Meter Freistil trainiert in Magdeburg bei Langbahn-Bundestrainer Bernd Berkhahn.