Gera - Das Dach des auch für Vereins- und Schulsport genutzten Hofwiesenbads in Gera soll erneuert werden. Dafür werde das Bad voraussichtlich ab Juni bis Ende kommenden Jahres geschlossen. Eine geplante Sportveranstaltung Ende Mai soll noch stattfinden. In der Freibadsaison könne vermutlich das Freibad in Kaimberg für das Schulschwimmen und den Vereinssport genutzt werden, so die Stadtverwaltung. Das Dach des Schwimmbads solle ein neues Tragwerk und neue Abdeckungen bekommen. Zudem soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, um Betriebskosten zu senken. Details zu den Kosten der Baumaßnahmen konnten bisher nicht genannt werden.