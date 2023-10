Schwerin - Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lädt am Montag (11.00 Uhr) zu einem Festakt anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober ins Mecklenburgische Staatstheater ein. Dazu werden rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt erwartet. Zuvor (9.00 Uhr) will Schwesig das Motto und Logo der bevorstehenden Bundesratspräsidentschaft Mecklenburg-Vorpommerns präsentieren. Noch hat Hamburg den Vorsitz in der Länderkammer inne, weshalb das zentrale Fest zum Tag der Deutschen Einheit dieses Jahr in der Hansestadt ausgerichtet wird. Nächstes Jahr ist dann Mecklenburg-Vorpommern an der Reihe.