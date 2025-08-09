In einer Kleingarten-Anlage in München werden mehrere Menschen wohl bei einem Gasaustritt schwer verletzt. Das genaue Ausmaß ist laut Polizei noch unklar.

München - Bei einem Unfall in einer Kleingartenanlage im Norden von München sind laut Polizei mehrere Menschen schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen der Polizei soll es sich um einen Gasaustritt handeln.

Zum Ausmaß des Vorfalls konnte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen zur Ursache liefen. An der von der Polizei genannten Adresse befindet sich eine einstöckige Gaststätte mit Biergarten.