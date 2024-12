Vermummte stürmen eine Geburtstagsfeier in einer Scheune und attackieren mehrere Gäste. Dabei werden einige schwer verletzt.

Mutmaßlich sechs bis acht Männer greifen während einer Geburtstagsfeier mehrere Menschen an haben. (Symbolbild)

Cloppenburg - Bei einer Schlägerei während einer Geburtstagsfeier in Cappeln (Landkreis Cloppenburg) sind ein 24-Jähriger und ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Ein weiterer 18-Jähriger wurde in der Nacht zum Samstag leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen haben mutmaßlich sechs bis acht maskierte Männer mehrere Gäste einer Geburtstagsfeier in einer Scheune angegriffen.

Dabei wurde einem Polizeisprecher zufolge ein 24-Jähriger mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen. Die Angreifer seien geflüchtet. Im näheren Umkreis konnte die Polizei aber drei Tatverdächtige im Alter von 17, 18, 19 Jahren festnehmen. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, sei bislang unklar.