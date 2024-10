Eine Wohnung in Plauen steht am frühen Morgen in Flammen. Im Haus befinden sich vier Bewohner, eine Frau muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr wurde am Morgen zu einem Wohnungsbrand in Plauen gerufen. (Symbolbild).

Plauen - Bei einem schweren Wohnungsbrand in Plauen ist eine Bewohnerin verletzt worden. Das Feuer war am frühen Morgen in der dritten Etage eines viergeschossigen Wohnhauses ausgebrochen, wie die Stadt mitteilte. Die Feuerwehr brachte den Brand demnach schnell unter Kontrolle, sodass er sich nicht weiter ausbreitete. Am Morgen waren Restlöscharbeiten im Gange.

Vier Bewohner befanden sich den Angaben nach im Haus. Sie wurden in Sicherheit gebracht. Eine Frau kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, wird von der Bauaufsicht geprüft.