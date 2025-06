Folgenschwere Kettenreaktion: Ein junger Mann gerät mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Der Tag endet für alle sechs Unfallopfer im Krankenhaus - auch für eine Zehnjährige.

Bargstedt - Bei einem Unfall im Landkreis Stade mit mehreren Autos sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 22 Jahre alter Fahrer sei mit seinem Auto zwischen Stade und Harsefeld auf der L124 in den Gegenverkehr geraten und mit dem Pkw eines 29-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Ein 48-Jähriger konnte zuvor mit seinem Pkw dem 22-Jährigen noch ausweichen, verlor aber die Kontrolle und geriet seinerseits in den Gegenverkehr. Er prallte mit einem Taxi zusammen, verletzte sich dabei schwer und kam in eine Klinik.

Ein Rettungshubschrauber brachte auch den 22 Jahre alten Unfallverursacher mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 29-Jährige wurde durch den Frontalcrash leicht verletzt - ebenso wie der Taxifahrer und seine beiden weiblichen Insassen, darunter eine Zehnjährige. Rettungskräfte brachten auch die weiteren Unfallopfer in Kliniken.

Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Die L124 blieb am Donnerstagnachmittag für über vier Stunden gesperrt.