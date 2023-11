Mechernich - Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind in Mechernich (Kreis Euskirchen) sieben Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer.

Auch ein 63 Jahre alter Notarzt, der sich während der Fahrt um einen Patienten gekümmert hatte, kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde noch ein Polizist verletzt, als er einen Gaffer stoppen wollte.

Der Rettungswagen sei am Dienstagmorgen mit Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel auf die Kreuzung gefahren, teilte die Polizei mit. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Autofahrerin. Der Rettungswagen schleuderte über die Kreuzung und krachte rückwärts in zwei an der Ampel wartende Autos. Alle sieben Verletzten kamen in umliegende Kliniken.

Bei der Unfallaufnahme bereiten Gaffer den Einsatzkräften Probleme. Zwei Personen auf einem Roller hätten den Einsatz an der Unfallstelle im Vorbeifahren gefilmt. Als ein Beamter sie stoppen und ihre Personalien aufnehmen wollte, hätte der Fahrer Gas gegeben. Der Polizist sei dabei so schwer verletzt worden, dass auch er im Krankenhaus behandelt werden musste, teilte die Polizei mit. Nach den beiden Personen auf dem Roller werde gefahndet.