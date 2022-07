14-Jährige verunglücken mit Auto auf Flucht vor Polizei

Zwei Jugendliche sind in der Nacht mit einem VW auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle bei Bielefeld verunglückt und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Der stark beschädigte Wagen, mit dem zwei 14-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei verunglückten, neben einer Straße in der Nähe von Bielefeld.

Bielefeld/Steinhagen/DUR/mad - Zwei 14 Jahre alte Jugendliche sind in der Nacht auf der Flucht vor der Polizei mit einem Auto verunglückt und schwer verletzt worden. Einer Streifenwagenbesatzung war der VW gegen 2.40 Uhr an einer Tankstelle bei Bielefeld aufgefallen, worauf die Beamten beabsichtigten, das Fahrzeug zu kontrollieren, so die Meldung der Polizei.

Als der Streifenwagen auf das Tankstellengelände einbog und wendete, gab der Fahrer des VW Gas und ergriff in hohem Tempo die Flucht. Die Streifenwagenbesatzung folgte in gleiche Richtung, verlor das Fahrzeug aber schnell aus den Augen. In einer langgezogenen Linkskurve stießen die Beamten dann auf eine Unfallstelle.

Unfall bei Bielefeld: 14-Jährige bei Flucht vor Polizei verunglückt

Nach ersten Erkenntnissen war der VW aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte dann mit einem Leitpfosten, einem Anhänger und einer Straßenlaterne. Anschließend überschlug sich der Wagen und kam auf der Gegenfahrbahn auf der Seite zum Liegen.

Die Polizisten leisteten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Bei den beiden Insassen handelt es sich um zwei 14-jährige Jugendliche aus Steinhagen. Sie wurden mit schweren Verletzungen in Bielefelder Krankenhäuser gebracht. Es bestehe jeoch keine Lebensgefahr.

Der genutzte VW ist auf die Eltern eines der Jungen zugelassen. Die weiteren Hintergründe sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Das Unfallauto wurde abgeschleppt und sichergestellt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfall werden forgeführt, heißt es.