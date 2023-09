Blankenheim - Bei den drei Toten nach einem schweren Autounfall bei Blankenheim (Landkreis Mansfeld-Südharz) handelt es sich um drei Frauen - zwei 61-Jährige und eine 82-Jährige. Ein 83 Jahre alter Mann war bei dem Unfall am Dienstag schwerst verletzt in eine Klinik geflogen worden, wie die Polizei Halle am Mittwoch mitteilte. Ein 49 Jahre alter Mann wurde demnach leicht verletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass der 83-Jährige mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache von seiner Spur nach links geraten und dort seitlich mit dem Wagen des jüngeren Mannes zusammengestoßen war. Danach soll er auf der Landstraße frontal mit dem Auto der drei Frauen kollidiert sein. Die Autoinsassen wurden nach Polizeiaussagen vom Dienstag eingeklemmt und mussten mit schwerer Bergetechnik befreit werden.