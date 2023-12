Teltow - Mit dem Rettungshubschrauber ist ein 27-Jähriger nach einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 101 bei Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ins Krankenhaus gebracht worden. Am frühen Mittwochmorgen sei der 27-Jährige aus noch unklarer Ursache mit seinem Transporter von der Spur abgekommen und mit einem Lastwagen kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Der 24-jährige Fahrer des Lasters wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 20.000 Euro, so der Sprecher.