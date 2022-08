Schwerer Unfall auf der A2: Lkw-Fahrer kommt ums Leben - Feuerwehr verhindert Waldbrand

Bei einem schweren Unfall auf der A2 bei Wollin in Brandenburg ist ein Mensch gestorben. In Folge eines Autobahn-Staus fuhr ein Laster einem bremsenden Lkw auf. Das das Gebiet nahe eines Waldes ist, kämpfte die Feuerwehr gegen die Ausbreitung eines Brandes.

A2/Wollin/dpa - Bei einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der A2 bei Wollin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist ein Fahrer eingeklemmt und getötet worden. Wegen eines Verkehrsunfalls habe sich am Dienstagnachmittag ein Stau gebildet, in dessen Folge ein Laster auf den vor ihm fahrenden, bremsenden Lkw aufgefahren sei, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort. Der Lkw sei in Flammen geraten, der im Führerhaus eingeklemmte Fahrer noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es.

Die Feuerwehr kämpfte demnach mit Hochdruck gegen eine Ausbreitung des Brandes - das umliegende Gebiet sei extrem trocken, so der Einsatzleiter. Nähere Details zum Unfallhergang und zur Ursache gab es zunächst nicht.