Leverkusen - Vor seinem letzten Spiel als Trainer von Bayer Leverkusen hat sich Xabi Alonsos Ehefrau mit emotionalen Worten vom Verein und Freunden verabschiedet. „Ich war hier so glücklich, und ich bin zutiefst dankbar für die Liebe und Freundlichkeit, die ich erfahren habe. Den Freunden, die ich im Verein und in der Schule gefunden habe, danke ich. Ich werde mich immer mit so viel Zuneigung an Euch erinnern“, schrieb Nagore Aranburu auf Instagram. „Ich hoffe sehr, dass sich unsere Wege irgendwo auf der Welt wieder kreuzen.“

Alonso sitzt heute beim FSV Mainz 05 (15.30Uhr/Sky) das letzte Mal als Chefcoach auf der Bank der Werkself. Der frühere Welt- und Europameister verlässt den Fußball-Bundesligisten nach der Saison, um dann wohl bei Real Madrid das Erbe von Carlo Ancelotti anzutreten. Bestätigt hat das der 43-Jährige bisher aber noch nicht.

Alonso, der mit seiner Frau seit 2009 verheiratet ist und drei Kinder hat, war 2022 nach Leverkusen gekommen und hatte in der Vorsaison das Double aus Meisterschaft und Pokal sowie den Supercup geholt. Auch dem Ex-Profi ist der Abschied schwergefallen. „Die Türen sind offen für alles. Der Club bleibt in meinem Herzen für immer. Für einen Besuch hier sind natürlich immer alle Türen offen“, hatte Alonso gesagt.