Schwere Gewitter in Teilen von Sachsen-Anhalt erwartet

Es ziehen von Westen her örtlich kräftige und teils unwetterartige Gewitter nach Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen von Sachsen-Anhalt vor schweren und teils unwetterartigen Gewittern. Die Warnung vor Starkregen, Hagelschauern und schweren Sturmböen gelte für den Harz, Burgenlandkreis, Saalekreis und den Kreis Mansfeld-Südharz und zunächst von Samstagabend bis Mitternacht, teilte der DWD mit. Es sind lokal und innerhalb kurzer Zeit Regenmengen von 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter möglich, wie es hieß. Am Sonntag ist meteorologischer Sommeranfang. In der kommenden Woche soll die Unwettergefahr nachlassen.