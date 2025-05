Ausgerechnet in einer Industrieanlage für Holzpellets bricht ein Brand aus. Die Flammen und der Rauch bescheren der Feuerwehr über Stunden Arbeit.

Schwer zu löschender Brand in Magdeburger Holzpellet-Fabrik

Ein Brand in einer Magdeburger Holzpelletfabrik hat die Feuerwehr lange beschäftigt. (Symbolbild)

Magdeburg - Ein Brand in einer Fabrik für Holzpellets hat die Feuerwehr in Magdeburg länger beschäftigt. Die Bekämpfung des Feuers sei aufwendig und zeitintensiv gewesen, teilte das Amt für Brandschutz mit. Der Brand sei in der Abluftanlage des Betriebs im Ortsteil Rothensee ausgebrochen, schwer zugängliche Anlageteile auf mehreren Ebenen seien betroffen gewesen.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden bis in den Morgen an. Einzelne Glutnester seien noch am Morgen zu löschen gewesen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittle nun zur Brandursache vor Ort.