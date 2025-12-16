Agrarbetriebe in Brandenburg halten um die 585.000 Schweine - so viele wie seit Jahren nicht.

Potsdam - Brandenburgs Bauern halten wieder deutlich mehr Schweine. Der Bestand ist mit rund 585.000 Tieren (Stichtag 3. November) so hoch wie in den vergangenen drei Jahren nicht, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren nach einem vorläufigen Ergebnis rund 70.000 Tiere beziehungsweise fast 14 Prozent mehr als im Mai und zugleich der höchste Bestand seit drei Jahren.

Der Zuwachs zeigte sich demnach in allen Altersklassen. Besonders stark nahm der Bestand an Mastschweinen zu: Er wuchs um 31.000 auf knapp 139.000 Tiere (plus 29 Prozent).

Das Vorstandsmitglied beim Landesbauernverband, Benny Hecht, sieht in der Steigerung des Schweine-Bestands eine Reaktion auf den Markt. „Einigermaßen auskömmliche Erlöse für Mastschweine treffen auf gesunkene Futterkosten“, sagte er der dpa. „Hier ist des einen Leid des anderen Freud, denn die Getreidepreise, also auch die für das Futtergetreide, sind aktuell sehr niedrig.“

Die Zahl der Schafe ging in Brandenburg leicht zurück. Zum Stichtag 3. November 2025 wurden im Land 71.300 Schafe gehalten, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren rund 700 Tiere beziehungsweise ein Prozent weniger als im November des Vorjahres.