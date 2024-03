Rotenburg - Zwei entlaufende Schweine haben in Rotenburg (Wümme) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Bürger hatten die Beamten am Samstagabend alarmiert, dass zwei Hausschweine frei herumliefen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Erst nach mehr als zwei Stunden und etlichen erfolglosen Ansätzen gelang es laut Polizei, die Tiere einzufangen. Die beiden Schweine wurden mit Hilfe von Passanten in zwei Hundetransportboxen getrieben und bei einem Anwohner vorläufig untergebracht. Der Halter der Schweine konnte zunächst nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wem die Tiere gehören. Die Ermittlungen dauern an.