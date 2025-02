Patrick Schwarzenegger spielt in der dritten Staffel der Erfolgsserie „The White Lotus“ und lässt dort die Hüllen fallen. Vater Arnold ist davon nicht überrascht.

The White Lotus

Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Los Angeles - Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat sich unbeeindruckt von einer freizügigen Szene seines Sohnes Patrick (31) in der neuen Staffel der Erfolgsserie „The White Lotus“ gezeigt. „Ich könnte behaupten, ich sei überrascht, dass er eine Nacktszene hat, aber was soll ich sagen - der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, schrieb der 77-Jährige nach dem Besuch der Premiere bei Instagram. Arnold Schwarzenegger war in dem Actionfilm „Terminator“ (1984) selbst vollkommen nackt zu sehen.

Ab 17. Februar geht die preisgekrönte Serie „The White Lotus“ vom amerikanischen TV-Anbieter HBO über verwöhnte Superreiche in der titelgebenden fiktiven Hotelkette in die dritte Runde. Neben Patrick Schwarzenegger ist unter anderem auch der deutsche Schauspieler Christian Friedel („The Zone Of Interest“) dabei.