Der Schriftsteller Stefan Heym hat Schwarzenberg durch einen gleichnamigen Roman in ganz Deutschland bekannt gemacht. Die Anfänge der Stadt reichen in ferne Zeiten zurück.

Schwarzenberg im Erzgebirge feiert in diesem Jahr 875 Jahre Stadtgeschichte. (Archivbild)

Schwarzenberg - Schwarzenberg im Erzgebirge feiert in diesem Jahr 875 Jahre Stadtgeschichte und beginnt das Festjahr am kommenden Sonntag mit einem Puzzle. Sportler des Läuferbundes Schwarzenberg wollen dann 14 Puzzleteile auf den Marktplatz bringen und so auf die 14 Stadt- und Ortsteile aufmerksam machen, aus denen die Stadt besteht, teilte das Rathaus mit. Das Puzzle soll für den Zusammenhalt der Stadt mit ihren rund 15.800 Einwohnern stehen.

Die Veranstaltungen zum Jubiläum sind über das ganze Jahr thematisch verteilt. Jeder Monat hat ein bestimmtes Motto. Die Geschichte der Stadt ist eng mit dem Bergbau verbunden. Erz- und Zinnfunde hatten einst tausende Menschen ins Westerzgebirge gelockt und Schwarzenberg zu einem wohlhabenden Zentrum der Region gemacht. Davon zeugen noch heute die denkmalgeschützte Altstadt, die St.-Georgen-Kirche und das Schloss.

Der Schriftsteller Stefan Heym (1913-2001) setzte Schwarzenberg 1984 mit seinem gleichnamigen Roman ein literarisches Denkmal, indem er eine historische Begebenheit aus dem Jahr 1945 aufgriff. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges blieb die Region Schwarzenberg für ein paar Wochen unbesetzt. Weder die Amerikaner noch die Russen marschierten ein. Daraufhin bildeten sich Strukturen einer Selbstverwaltung, die „Freie Republik Schwarzenberg“ blieb aber eine Episode.