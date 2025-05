Ein 44-Jähriger soll an einem Teich einen Schwan getötet haben. (Archivbild)

Neustadt/Orla - Ein 44-Jähriger soll im Saale-Orla-Kreis mindestens einen Schwan mit einem Messer getötet haben. Zeugen meldeten am Sonntagnachmittag den grausamen Vorfall an einem Teich zwischen Moderwitz und Linda. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten die eingesetzten Beamten den Mann noch an dem Teich aufgreifen und befragen.

Das getötete Tier habe mit einem weiteren Elterntier sowie sechs bis sieben Jungtieren die dortigen Gewässer bewohnt. Die zuständigen Behörden würden derzeit über den Verbleib der Tiere beraten. Zu den Hintergründen und Umständen der Tat werde ermittelt. Angaben zum Motiv des Mannes wurden nicht gemacht.