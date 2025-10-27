Eine Person soll vor einem Berufskolleg Schüsse aus einer PTB-Waffe abgegeben haben - womöglich war es eine Schreckschusspistole. Auch Pfefferspray wird versprüht und verletzt sieben Menschen leicht.

Dortmund - Bei einem Streit zwischen etwa zehn Personen vor einem Berufskolleg in Dortmund sollen Schüsse aus einer sogenannten PTB-Waffe gefallen sein. Eine Polizeisprecherin sagte auf Anfrage, es habe Rangeleien vor dem Gebäude gegeben, dann soll einer aus der Gruppe mit einer PTB-Waffe geschossen haben. Die Polizei suchte Stunden nach dem Vorfall weiter per Fahndung nach einer flüchtigen Person. Zuerst hatten die „Ruhr Nachrichten“ berichtet.

PTB-Waffen sind Signal-, Schreckschuss- oder Reizstoffwaffen. Bei den Streitbeteiligten handelt es sich der Polizeisprecherin zufolge um Schüler des Berufskollegs. Eine bisher nicht ermittelte Person habe Pfefferspray benutzt - dadurch seien sieben Personen leicht verletzt worden. Welche Art von PTB-Waffe zum Einsatz kam, werde noch geprüft. Sie sei sichergestellt worden, sagte die Polizistin. Ob auch durch die PTB-Waffe jemand zu Schaden kam, blieb kurz nach dem Vorfall noch offen.

Die Polizei sei kurz vor 10.00 Uhr gerufen worden und mit einem größeren Aufgebot angerückt. Der Hintergrund des Streits war zunächst unklar. Ungeklärt war zudem, ob die Person auf der Flucht sowie die sieben leicht Verletzten ausnahmslos Schüler des Berufskollegs waren. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.