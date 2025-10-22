Nach tödlichen Schüssen in Hannover laufen die Ermittlungen. Was über Opfer, Täter und Hintergründe bekannt ist – und was noch offen bleibt.

Schüsse mit Totem in Hannover - Was bisher bekannt ist

Einsatzkräfte versorgen mehrere Menschen nach einer Schießerei in Hannover.

Hannover - In Hannover fallen am Abend mehrere Schüsse, ein Mann stirbt und mehrere Menschen wurden verletzt. Bisher ist über die Tat nur wenig bekannt. Was wir wissen - und was nicht:

Was wir wissen:

Opfer: Laut Polizei ist ein 27-jähriger Mann erschossen worden. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt. Sie kamen zur Behandlung in mehrere umliegende Krankenhäuser.

Tatablauf: Zwei oder mehrere Gruppen gerieten in Streit, dann eskalierte der Konflikt in der Vahrenwalder Straße. Gegen 18:25 Uhr fielen mehrere Schüsse, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Verdächtige: Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Täter in der Nähe fest. Inwieweit diese Person in die Auseinandersetzung verwickelt war, wird derzeit geprüft.

Fahndung: Die Beamten haben weitere Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Polizei-Hubschrauber überflog am Abend die Gegend rund um den Tatort, Spürhunde suchten den Tatort ab.

Was wir nicht wissen: