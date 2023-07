Berlin - Die Berliner Polizei ermittelt nach Schüssen in Berlin-Spandau wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hat eine zunächst unbekannte Person am Dienstagabend in einer Pizzeria auf einen 42-Jährigen geschossen. Der Mann wurde den Angaben zufolge verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Hintergründe der Tat seien unklar.

Die Mordkommission sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, der sich am Dienstagabend gegen 18.55 Uhr in der Neuendorfer Straße, Ecke Kirchhofstraße, abgespielt hat.