  3. Kriminalität: Schüsse in Lichtenberg – zwei Verletzte

Polizeieinsatz am späten Abend im Osten Berlins. Es sind Schüsse gefallen, es gibt Verletzte. Was ist geschehen?

Von dpa 15.11.2025, 11:02
Nach Schüssen in Lichtenberg ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild)
Nach Schüssen in Lichtenberg ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild) Jens Kalaene/dpa

Berlin - Nach Schüssen in Berlin-Lichtenberg ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Männer verletzt. 

Zu den Schüssen solle es nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 22.00 Uhr gekommen sein. Die Hintergründe sind noch unklar. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.