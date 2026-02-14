Die Feierabend-Ruhe einer Nachbarschaft wird jäh gestört. Ein Mann schmeißt Gegenstände aus dem Fenster und feuert Schüsse ab - Spezialkräfte greifen ein.

Hildesheim - Bei einem Polizeieinsatz in Hildesheim haben Spezialkräfte einen 36-Jährigen überwältigt. Nachbarn hatten zunächst eine Ruhestörung gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Sie beobachteten demnach, wie der Mann Hausrat und Böller aus den Fenstern seiner Wohnung warf. Vor Ort öffnete er den Beamten nicht die Tür, beleidigte und bedrohte diese, und feuerte in seiner Wohnung Schüsse ab. Das angeforderte SEK verschaffte sich schließlich gewaltsam Zutritt.

Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, hieß es weiter. Er sollte in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.