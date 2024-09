Erneut ist in Berlin geschossen worden. Ein 19-Jähriger muss im Stadtteil Gesundbrunnen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Hintergründe sind unklar.

Schüsse in Berlin-Gesundbrunnen - 19-Jähriger verletzt

Erneut kam es wegen Schüssen zu einem Polizeieinsatz in Berlin. (Symbolbild)

Berlin - Erneut sind in Berlin Schüsse gefallen, dieses Mal im Stadtteil Gesundbrunnen. Ein 19-Jähriger erlitt eine Fußverletzung und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach meldeten am Montagabend gegen 22.20 Uhr mehrere Zeugen Schüsse in der Stettiner Straße. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden dort Patronenhülsen.

Unweit des Tatorts stießen sie zudem auf den verletzten jungen Mann. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen laufen. Eine Festnahme am Tatort, über die die „B.Z.“ zuvor berichtet hatte, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Erst vergangene Woche war bei Schüssen in Berlin-Schöneberg ein Mann getötet und ein weiterer verletzt worden. Die Polizei geht von einem sogenannten Drive-by-Shooting aus - die Täter hätten also aus einem vorbeifahrenden Auto heraus geschossen.