Unbekannte schießen mehrmals auf die Tür eines Mehrfamilienhauses. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Berlin - In Spandau wurde am Donnerstagabend auf eine Wohnung geschossen. Nach Angaben der Polizei berichteten Zeugen von mehreren Knallgeräuschen im Kemmannweg. Unbekannte Täter sollen dort mehrfach auf die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses geschossen haben.

Die Schüsse haben die Tür durchschlagen und Decke und Fußboden der betroffenen Wohnung beschädigt. Die zwei Bewohner der Wohnung, ein Mann und eine Frau, blieben unverletzt. Zwei Männer sollen vom Ort des Geschehens geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt, die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.