Unbekannte schießen mehrmals auf die Tür eines Mehrfamilienhauses. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch ungeklärt. (Symbolbild)

Berlin - Mehrere Schüsse haben eine Wohnungstür in Berlin-Spandau durchschlagen. Die Bewohner der Wohnung, ein Mann und eine Frau, blieben Polizeiangaben zufolge unverletzt.

Mehrere Zeugen sollen am Donnerstagabend Knallgeräusche in dem Mehrfamilienhaus im Kemmannweg gehört haben. Die Schüsse beschädigten nach Polizeiangaben Decke und Fußboden der betroffenen Wohnung.

Zwei Männer sollen vom Ort des Geschehens geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.