In Neukölln sind in der Nacht Schüsse auf ein Wohnhaus abgefeuert worden. Der mutmaßliche Schütze flieht.

Schüsse auf Wohnhaus in Neukölln

Berlin - Auf ein Wohnhaus in Neukölln ist mehrfach geschossen worden. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge soll eine bislang unbekannte Person die Schüsse abgegeben haben. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße.

Die Schüsse hätten Fensterscheiben einer Wohnung im ersten Obergeschoss zerstört. Die Glassplitter verletzten eine Frau, die eine ärztliche Behandlung den Angaben zufolge ablehnte.

Laut Zeugenaussagen soll der mutmaßliche Schütze in Begleitung einer weiteren Person geflüchtet sein.