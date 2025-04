Fintel - In der Gemeinde Fintel (Landkreis Rotenburg) ist auf ein Familienhaus geschossen worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen drei Projektile in das Gebäude ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Nach aktuellen Erkenntnissen bestehe keine Gefahr für Außenstehende. Die zuständige Staatsanwaltschaft war für nähere Angaben zunächst nicht zu erreichen.