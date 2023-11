Delmenhorst - Nach der Schussabgabe eines Polizisten während eines Einsatzes in Delmenhorst ist der Verletzte am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Der Leichnam soll am Montag obduziert werden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Weitere Details zum Tod des Mannes nannten die Ermittler nicht.

Der 25-Jährige war am 20. November in Delmenhorst von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Er soll die Beamten zuvor angegriffen haben.

Nach Angaben der Ermittler soll er zunächst in einem Wohnhaus randaliert haben. Anschließend habe er dann das Gebäude verlassen und mit einer Axt auf ein Auto eingeschlagen. Dann habe er die Beamten wahrgenommen und sie attackiert. Ein 27 Jahre alter Polizist und eine 25 Jahre alte Polizistin seien unverletzt geblieben. Die Ermittlungen dauern an.