In einem Lokal in Berlin fällt mindestens ein Schuss. Ein Mann geht zu Boden, er muss notoperiert werden. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr. Was ist bisher über den Täter bekannt?

Berlin - Nach einem Schuss auf einen 39-Jährigen in einer Berliner Bar sucht die Polizei weiter nach dem Täter. „Es konnte bislang kein Tatverdächtiger namhaft gemacht werden“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Das Opfer war in einem Lokal in Berlin-Lichtenberg durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt worden. Zuvor war es zwischen dem 39-Jährigen und einem anderen Mann zu einer Auseinandersetzung gekommen, so die Polizei. Sanitäter brachten den 39-Jährigen am Freitag in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Lebensgefahr besteht bei dem Mann laut Polizei nicht mehr.

Einsatzkräfte stellten eine mutmaßliche Schusswaffe am Tatort sicher. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei vernehme Zeugen, die Mordkommission ermittele, hieß es.