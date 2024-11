Berlin - Auf eine Kneipe in Berlin-Neukölln, in der sich Menschen aufhielten, ist geschossen worden. Gegen 1.45 Uhr in der Nacht zu Dienstag feuerte jemand von außen auf die Bar in der Hermannstraße, wie die Polizei mitteilte.

Die Kugel durchschlug die Fensterfront des Lokals, verletzte aber keinen der Menschen drinnen. Der Grund für den Angriff ist noch unbekannt.