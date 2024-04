Annaberg-Buchholz - Große Aufregung zum Schulstart nach den Osterferien: Nach einer Bombendrohung ist am Montag ein Schulzentrum in Annaberg-Buchholz evakuiert worden. Die Drohung sei am Morgen bekannt geworden, sodass die Schulleitung das Gebäude habe räumen lassen, informierte die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage. „Heute findet dort kein Schulbetrieb statt.“ Die Polizei gehe aber nicht von einer ernsthaften Gefahr aus. In dem betroffenen Bildungszentrum sind eine Grund- und eine Oberschule untergebracht. Über die Drohung hatte zuvor die „Freie Presse“ berichtet.