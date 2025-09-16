Nach einer Bombendrohung wird ein Schulzentrum in Goslar evakuiert, die Polizei geht von einem Fehlalarm aus. (Symbolbild)

Goslar - Nach einer Bombendrohung ist das Schulzentrum Goldene Aue in Goslar evakuiert worden. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte hätten am Dienstagmittag das Gebäude verlassen, verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Einsatzkräfte durchsuchen derzeit das Gebäude. Aktuell geht die Polizei von einem Fehlalarm aus, wie der Sprecher mitteilte.

Die Schulleitung hatte die Polizei darüber informiert, dass eine Bombenexplosion für die Mittagszeit angekündigt worden war. Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin das Gelände weiträumig ab und evakuierten die Realschule und das Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler könnten an einem Sammelpunkt von ihren Eltern abgeholt werden, sagte der Sprecher. Der Einsatz dauert an, die Polizei ermittelt.