Die Industrie klagt über die hohen Energiekosten in Deutschland. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze sieht den Bund gefordert, für bessere Bedingungen zu sorgen.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat den Bund erneut aufgefordert, eine Senkung der Energiekosten herbeizuführen. Wenn keine signifikante Änderung eintrete, werde es im Bereich der chemischen Industrie im Zweifelsfall zur Schließung einzelner Produktionsstätten kommen, sagte Schulze im Landtag.

Der Minister kündigte an, zu dem Thema erneut die Bundesregierung kontaktieren zu wollen. „Warum machen wir das? Weil Sachsen-Anhalt eines der Länder ist, wo die chemische Industrie innerhalb Deutschlands mit die größte Rolle spielt.“

Keines der Unternehmen wolle Sachsen-Anhalt verlassen, so Schulze. Er sorge sich jedoch darum, „dass auch das, was wir für die Zukunft brauchen, weitere Investitionen für Deutschland und zum Teil auch für Europa, unter den jetzigen Bedingungen so nicht mehr möglich ist.“