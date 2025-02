Cottbus - Turner Tom Schultze vom SC Cottbus Turnen hat beim 48. Turnier der Meister den Sprung auf das Weltcup-Podest verpasst. Nach starker Qualifikation konnte der Lokalmatador in der erneut ausverkauften Lausitz-Arena seine Leistungen im Sprung-Wettbewerb aus der Qualifikation nicht wiederholen und belegte Platz sieben.

„Nach der kurzen Vorbereitung bin ich dennoch zufrieden“, sagte Schultze. Der Sieg ging an den viermaligen Olympia-Teilnehmer Artur Davtjan aus Armenien (14,900). Doppelerfolge feierten Japan und China. Bei den Männern siegten am Barren mit Kaito Sugimoto (14,300) und am Königsgerät Reck mit Shohei Kawakami (14,400) zwei Japaner.

Turnierdirektor muss ins Krankenhaus

Bei den Frauen gewann die Chinesin Yaqin Zhou nach einer fehlerfreien Übung mit 14,766 Punkten am Balken. Und am Boden gingen die 1500 Euro Siegprämie an ihre Landsfrau Yihan Zhang (13,433). Deutsche waren nicht am Start.

Das Turnier der Meister steht bis 2028 im Weltcup-Kalender des Welt-Turnverbandes FIG. In diesem Jahr waren 28 Nationen am Start. Im nächsten Jahr findet das Turnier vom 19. bis 22. Februar 2026 in der Lausitz-Arena statt.

Überschattet wurde das 48. Turnier vom Zusammenbruch von Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt am Samstagabend. Der 56-Jährige musste in ein Cottbuser Krankenhaus. Es gehe ihm den Umständen entsprechend, hieß es.