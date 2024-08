Erfurt - Bislang 52 junge Flüchtlinge haben nach Besuch eines neuen Thüringer Schulprojekts einen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag in der Tasche. Sie gehören dem ersten Jahrgang der sogenannten German Professional School an, die junge Menschen mit Fluchtgeschichte fit für den Arbeitsmarkt in Thüringen machen soll, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Insgesamt starteten im März 75 junge Menschen an der Schule. Die übrigen Teilnehmer befänden sich in konkreten Bewerbungsgesprächen, hieß es.

Die Menschen stammten vor allem aus Ländern wie Ukraine, Afghanistan, Syrien und Irak. Sie hätten seit März in Eisenach, Mühlhausen, Gotha und Jena die deutsche Sprache gelernt und grundlegende Kenntnisse über Deutschland und Thüringen vermittelt bekommen. Im September soll ein zweiter Durchgang des Schulprojekts starten. Aktuell seien dafür 130 junge Flüchtlinge angemeldet, es gebe aber auch noch wenige freie Plätze.