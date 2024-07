Ein Schulbus fährt am frühen Morgen gegen einen Kieshaufen. Der Fahrer und mehrere Jugendlichen werden verletzt.

Boizenburg - Bei einem Unfall mit einem kleinen Schulbus sind in der Nähe von Boizenburg/Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vier Menschen verletzt worden, darunter drei Schüler. Der 62 Jahre alte Fahrer fuhr am Montagmorgen auf einer Gemeindestraße frontal in einen Kieshaufen, wie die Polizei mitteilte.

Neben dem Fahrer wurden drei Insassen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren mit Gesichts-, Kopf- und Rippenverletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der Transporter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Boizenburg/Elbe liegt am Dreiländereck mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein.