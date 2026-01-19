Gesunde Snacks aus dem eigenen Schulgarten? Sächsische Schüler setzen auf Kreativität und bekommen dafür jetzt ordentlich Rückenwind vom Land.

Dresden - In Sachsen sind derzeit rund 150 Schülerfirmen registriert. Einige davon kümmern sich um die Pausenversorgung mit besonderem Fokus auf gesunder Ernährung, wie das Kultusministerium mitteilte. Mehrere Schülerfirmen planen demnach, ihre Produkte selbst anzubauen, Naturprodukte anzubieten oder Lebensmittel vor dem Verfall zu bewahren. Zudem gibt es eine Vielzahl kreativer Geschäftsideen im Handwerks- und Handarbeitsbereich

Das Kultusministerium fördert in diesem Schuljahr 39 Schülerfirmen mit insgesamt 34.443 Euro. Mit bis zu 1.000 Euro pro Firma könne das Unternehmen weiter ausgebaut werden, oder das Geld könne als Startkapital genutzt werden.