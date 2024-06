Nur noch eine Woche bis zu den Sommerferien in Sachsen. Die sächsischen Verkehrsverbünde bieten für junge Fahrgäste wieder ein Ferienticket an.

Dresden - Schüler, Azubis und Freiwilligendienstleistende können in den Sommerferien wieder mit Ferientickets durch Sachsen reisen. Das Ticket kostet 34,50 Euro und gilt sechs Wochen lang (20. Juni bis 4. August) in ganz Sachsen und dem gesamten Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV), also auch bis Halle und Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt oder Altenburg in Thüringen, wie der Verkehrsverbund Oberelbe am Donnerstag mitteilte.

Voraussetzung für das Ticket: Die jungen Fahrgäste müssen am ersten Ferientag unter 21 Jahre alt sein und eine Kundenkarte oder einen Schülerausweis besitzen. Bis auf einige Ausnahmen könne ein Fahrrad kostenfrei mitgenommen werden, hieß es. Weitere Informationen finden sich unter: https://www.dein-ferienticket.de/