Bei der Bildungsqualität an Berlins Schulen gibt es Luft nach oben. Senatorin Günther-Wünsch hofft auf Fortschritte durch eine neue Gesamtstrategie.

Berlin - Berliner Schülerinnen und Schüler sollen in Deutsch und Mathematik besser werden. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) setzt dazu auf eine neue „Strategie zur Steigerung der Bildungsqualität“. Diese umfasst unter anderem einen systematischen Ausbau von Förder- und Unterrichtskonzepten, die sich bewährt haben, und mehr Zusammenarbeit zwischen Kitas, Schulen, Familien, Jugendhilfe und weiteren Partnern.

Außerdem sollen Lernstände von Schülern mit Hilfe einheitlicher Verfahren regelmäßig erfasst und ausgewertet werden. Auf dieser Basis sollen Förderbedarfe besser erkannt und Angebote zielgerichteter gestaltet werden, wie Günther-Wünsch erläuterte. Ziel sei, den Anteil der Berliner Schüler, die bei der sprachlichen und mathematischen Kompetenz bundesweite Mindeststandards erreichen, kontinuierlich zu steigern.

Neuer Ansatz

„Mit der Qualitätsstrategie vollziehen wir einen Paradigmenwechsel: Wir verlassen den Weg punktueller Einzelmaßnahmen und stellen die Qualitätsentwicklung von Kitas und Schulen erstmals auf eine gemeinsame, verlässliche und datenbasierte Grundlage“, erklärte die Senatorin. „Wir orientieren uns daran, was Kinder wirklich lernen, und steuern konsequent nach, wenn Ziele nicht erreicht werden.“

Berliner Schüler in Vergleichstests oft schlecht

In bundesweiten Vergleichstests schneiden Berliner Schülerinnen und Schüler seit Jahren schlecht ab, gerade bei Kernkompetenzen wie Deutsch oder Mathematik. Vor diesem Hintergrund hatte Günther-Wünsch auch schon andere Maßnahmen auf dem Weg gebracht. So soll ein neues Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen erhebliche Verbesserungen bei der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften bringen und neue pädagogische Ansätze und Inhalte für den Unterricht entwickeln.