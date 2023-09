Halle - An einer Gesamtschule in Halle (Saale) müssen Schüler wegen anhaltendem Vandalismus jetzt selbst ihr Toilettenpapier mitbringen. In einem Brief informierte der Schulleiter die Eltern über die Maßnahme. Derzeit würden täglich Toilettenpapierrollen in die Toilettenbecken gestopft, schrieb Schulleiter Stephan Wussow an die Eltern. Dies führe nicht nur zu materiellen Schäden, sondern auch zu erheblichen hygienischen Problemen und Unannehmlichkeiten für die Schülerinnen und Schüler. Es werde daher empfohlen, eigenes Toilettenpapier mitzubringen. Alternativ sei Toilettenpapier auch im Sekretariat der Schule erhältlich.

Das Probleme bestehe schon seit längerem, erklärte Wussow der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Es sei sehr bedauerlich, dass durch so eine Aktion die Schule in die Schlagzeilen gerate, dabei engagierten sich die Lehrer und viele Schüler außerordentlich und es gebe viele positive Aktionen. „Das ist jetzt auch eine gewisse Hilflosigkeit.“ Er hoffe, dass sich durch die Gespräche, die die Lehrer jetzt mit der Schülerschaft führten, die Lage wieder bessere und die Maßnahme zu den Ferien Mitte Oktober wieder beendet werden könne.

In den vergangenen Jahren hatten immer wieder einmal Schulen in Deutschland zu drastischen Maßnahmen in ähnlichen Fällen gegriffen. Unter anderem in Wittenberg hatte es 2011 an einer Grundschule eine ähnliche Maßnahme gegeben.