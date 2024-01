Dietmar Woidke (SPD, Mitte r), Ministerpräsident von Brandenburg, spricht in der Debatte des Landtages von Brandenburg.

Potsdam - Die Brandenburger Schulen müssen schneller als bisher auf Rechtsextremismus reagieren - auch als Konsequenz aus Vorfällen im Spreewald. Der Landtag beschloss am Donnerstag mit Mehrheit ein neues Schulgesetz. Danach müssen die Schulen Vorfälle zur Verherrlichung des Nationalsozialismus sowie antisemitische oder rassistische Vorfälle unverzüglich dem Schulamt melden. Dies war bislang nicht zwingend vorgeschrieben. Die AfD stimmte gegen das Gesetz und warnte vor Druck auf Schüler.

Im April hatten eine Lehrerin und ein Lehrer einer Schule in Burg im Spreewald in einem anonymen offenen Brief geschildert, sie seien täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert. Nach Anfeindungen aus der rechten Szene verließen sie die Schule.

Der Heimunterricht - bekannt aus der Corona-Zeit - wird mit ins Gesetz aufgenommen als mögliche Ergänzung zum Präsenzunterricht. Schulen sind außerdem dazu verpflichtet, Schutzkonzepte vor Gewalt zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen zu erarbeiten.