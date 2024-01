Reichenbach - Wegen stechenden Geruchs im Keller haben Polizei und Rettungsdienst eine Schule in Reichenbach (Vogtlandkreis) evakuiert. 13 Kinder hätten am Donnerstag wegen gereizter Augen und Atemwege in Krankenhäuser gebracht werden müssen, informierte die Polizeidirektion Zwickau. Die anderen Schüler wurden in einem Beruflichen Schulzentrum in der Nähe untergebracht. Nun wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Dazu wird auch geprüft, um welche Substanz es sich genau gehandelt hat.