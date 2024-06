Berlin/Magdeburg - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Comeniusschule in Magdeburg als eine von fünf Schulen deutschlandweit ausgezeichnet. Der Schulpreis zeichne Schulen aus, die sich besonders engagiert und nachhaltig mit Fragen globaler Entwicklung beschäftigten, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Der Preis ist mit 5000 Euro für jede der Schulen dotiert.

Als Gründungsmitglied des Netzwerks Nachhaltigkeitsschulen in Sachsen-Anhalt habe die Comeniusschule Modell- und Vorbildcharakter, hieß es in der Begründung. Langfristig angelegte Aktionen verankerten die Themen Umwelt, Energie und Mülltrennung fest im Alltagsgeschehen.