Nach dem Wintersturm ist vor der nächsten Unwetterlage. Im Verlauf des Montags droht vielerorts Glatteis. Die ersten Landkreise reagieren.

Stendal - Wegen der erwarteten Glätte am Montag hat der Landkreis Stendal vorsorglich den Verkehr der Schulbusse eingestellt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne die Schülerbeförderung nicht den ganzen Tag gewährleistet werden, teilte der Landkreis mit. Im Laufe des Montags soll laut Deutschem Wetterdienst Schneefall in Regen übergehen. Auf den gefrorenen Böden könne sich daher unmittelbar Glatteis bilden. Der Landkreis Stendal rechnet mit massiven Beeinträchtigungen auf den Straßen. Ob oder in welcher Form Unterricht am Montag stattfindet, entscheiden die Schulen laut Landkreis selbst.

Der Landkreis Börde teilte am Sonntag mit, dass trotz der Witterungslage die Schülerbeförderung am Montag zunächst planmäßig erfolge. Daher könne an den Schulen im Kreisgebiet der Unterricht regulär stattfinden.