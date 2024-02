Schönebeck - Schönebeck im Salzlandkreis hat bei der Ausstattung ihrer Freiwilligen Feuerwehr aufgerüstet und tief in die Stadtkasse gegriffen. Für knapp 824.000 Euro sei am Freitagabend ein neues Drehleiter-Fahrzeug in den Dienst gestellt worden, hieß es am Samstag von der Stadtverwaltung. Genau handele es sich um ein Hubrettungsfahrzeug mit Korbarm, das über eine Rettungshöhe von 23 Metern verfügt. Das in die Jahre gekommene Vorgängerfahrzeug sei verkauft worden, hieß es. Bereits seit der Anlieferung der Drehleiter Ende Januar würden die Kameradinnen und Kameraden eine „intensive Ausbildung“ daran durchführen. Die Stadt Schönebeck ist Träger der Freiwilligen Feuerwehr, die aus vier Stadtteil- und zwei Ortsfeuerwehren besteht.